Samandağ'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ş'nin kullandığı 31 Y 5938 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde A.F. idaresindeki 31 Y 4437 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel