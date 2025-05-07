Samandağ'da Ölü Caretta Caretta Bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde gezen vatandaşlar tarafından ölü bir caretta caretta bulundu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, caretta carettayı sahilden aldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Deniz Mahallesi'nde sahilde gezenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alındı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel