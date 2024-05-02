Samandağ'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, Eriklikuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve karşıdan karşıya geçme gibi konular anlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eriklikuyu İlkokulunu ziyaret etti.
Trafik ekipleri, burada öğrencilere trafik kuralları, okul servislerinde emniyet kemeri kullanımı ve kara yollarında karşıdan karşıya geçme ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verdi.??????????????