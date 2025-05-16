Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet bir konteynere çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
??????? Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 31 ASF 148 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki konteynere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel