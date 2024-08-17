Samandağ'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. E.A.Ö'nün kullandığı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde devrildi ve sürücü yola savruldu. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.A.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Deniz Mahallesi'nde devrildi.
Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.