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Samandağ'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Döner'in (15) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Deniz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Döner'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

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