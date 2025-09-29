Haberler

Samandağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Mehmet Abdullah Gümüş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Abdullah Gümüş yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Gümüş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
