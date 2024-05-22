Samandağ'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Kadir K'nin kullandığı 31 ANG 723 plakalı motosiklet ile Emre M. idaresindeki 31 L 8883 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.