Üye Girişi
Haberler

Samandağ'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Kadir K'nin kullandığı 31 ANG 723 plakalı motosiklet ile Emre M. idaresindeki 31 L 8883 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Samandağ Hatay Yaşam Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title