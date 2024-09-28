Samandağ'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Sürücünün ani fren yapması sonucunda gerçekleşen kaza sonrası, yaralı hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 31 SP 924 plakalı motosikletin sürücüsü Yüksel Miçooğulları karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için ani fren yapınca yola savruldu.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Miçooğulları, Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.