Samandağ'da Milleyha Sulak Alanı'nda yasa dışı avcılık denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güneyinde yer alan ve konumu itibarıyla her yıl çok sayıda göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı çevresinde kontroller yaptı.

Polis ekipleri, alan etrafındaki vatandaşları bölgede avcılık yapmaması konusunda uyardı.