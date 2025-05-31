Samandağ'da Menfeze Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Samandağ'da Menfeze Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Yahya Ö. idaresindeki otomobil menfeze düştü. Sürücü olayda hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yahya Ö. idaresindeki otomobil, Deniz Mahallesi'nde menfeze düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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