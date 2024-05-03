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Samandağ'da lisede Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde, 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde farklı meslek gruplarından kişiler öğrencilere mesleklerini ve üniversite hayatlarını anlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki lisede, "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, farklı meslek gruplarından kişiler mesleklerini ve üniversite hayatlarını anlatarak deneyimlerini paylaştı.

Öğrenciler, merak ettikleri meslekler hakkında katılımcılara sorular sordu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Samandağ Hatay Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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