Samandağ'da lise öğrencileri İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla pankartlar açtı. Öğretmen ve veliler de öğrencilere alkışla destek verdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.
Samandağ Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Geçiş töreninde öğrenciler, Leve Palestina (Yaşasın Filistin) şarkısı eşliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren öğrencilere öğretmen ve veliler de alkışla destek verdi.