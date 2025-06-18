Samandağ'da Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Samandağ'da Kaza: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin şerit ihlali sonucu iki motosikletle çarpıştığı kazada 17 yaşındaki Güney Özçelik yaşamını yitirdi. Olayda 3 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada Güney Özçelik (17) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet ve üzerlerindeki 4 kişi yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Güney Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir dönem Türkiye'nin en popüler ismiydi! Hac ibadetinde böyle görüntülendi

Bir dönem Türkiye'nin en popüler ismiydi! Hacda görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İran Tel Aviv'i, İsrail ise Tebriz'i vuruyor
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Almanya Başbakanı Merz'den itiraf gibi açıklama: Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş

Alman liderden İsrail itirafı: Yaptığı hepimiz için kirli bir iş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.