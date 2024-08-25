Samandağ'da kayalıktan düşen kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çevlik sahilinde yürüyüş yapan bir kişi kayalıktan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.
Çevlik sahilinde yürüyüş yapan 51 yaşındaki M.T, çevreyi incelemek için kayalığa çıktı.
Bu sırada dengesini kaybedip taşlık alana düşen M.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.