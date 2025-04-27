Samandağ'da Kartpostallık Gün Batımı Görüntüleri
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı, sahilde oluşturduğu eşsiz manzarayla göz kamaştırdı. Deniz üzerindeki yansımalarla birlikte ortaya çıkan görüntüler, görsel bir şölen sundu.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gün batımı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sahilde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, görenleri hayran bıraktı. Denizin üzerinde oluşan yansımalarla birlikte gün batımı, görsel bir şölene dönüştü. Göz kamaştıran manzara, objektiflere de yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel