Samandağ'da kamyonet uçurumdan denize düştü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü. Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta kimsenin olmadığı belirlendi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü.
Kapısuyu Mahallesi'nde bir aracın uçurumdan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, U.H'nin aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için kamyonetin uçurumdan denize düştüğünü belirledi.
Araçta kimsenin olmadığının tespit eden ekipler, çalışmaların ardından kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı.