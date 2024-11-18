Samandağ'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpek Yavrularını Kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan 5 köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Deniz Mahallesi'ndeki yağmur suyu giderinde köpek yavrularının mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yağmur suyu giderinde mahsur kalan 5 yavru köpeği çıkardı.
Yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa bırakıldı.