Samandağ'da İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Hıdırbey Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı bir inşaatta çalışan R.D. (57), tadilat yaparken dengesini kaybederek düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.D. Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.