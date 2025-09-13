Samandağ'da Evinde 1260 Litre Sahte İçki Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen R.C. isimli şüpheli, evinde yapılan operasyonda 1260 litre sahte içki ile birlikte gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen R.C'ye ait eve operasyon düzenledi.
Adreste 1260 litre sahte içki ele geçiren ekipler, R.C'yi gözaltına aldı.