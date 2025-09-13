Haberler

Samandağ'da Evinde 1260 Litre Sahte İçki Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen R.C. isimli şüpheli, evinde yapılan operasyonda 1260 litre sahte içki ile birlikte gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde 1260 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen R.C'ye ait eve operasyon düzenledi.

Adreste 1260 litre sahte içki ele geçiren ekipler, R.C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
