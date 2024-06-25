Samandağ'da evin çatısında bulunan baykuş yavruları kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin çatısında bulunan baykuş yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi. Baykuş yavruları, bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin çatısında bulunan baykuş yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.
Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir evin çatısında baykuş yavrularını fark eden ev sahipleri durumu itfiayeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, baykuş yavrularını kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim etti.
Baykuş yavruları, bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.