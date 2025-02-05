Samandağ'da Dünya Çocukları Kreş ve Gündüz Bakımevi Açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Almanya'da toplanan bağışlarla yaptırılan Dünya Çocukları Kreş ve Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle açıldı.

Dünya Çocukları Vakfınca Almanya'dan toplanan bağışlarla General Şükrü Kanadlı Mahallesi'nde 4 sınıfın yer aldığı çocuk kreşi ve gündüz bakımevi yapıldı.

Büyükşehir ve Samandağ belediyesinin desteğiyle yapımı tamamlanan ve 1-6 yaş arasında çocukların Türkçe, İngilizce ve Almanca dil eğitimlerinin verilecek.

Dünya Çocukları Vakfı Başkanı Ali Koban, 6 Şubat 2023'ten bu yana kente yardımların sürdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Almanya ve Türk dostluğunu önemsediklerini belirtti.