Samandağ'da Drift Yapan Sürücüye 48 Bin Lira Ceza!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde drift yapan bir sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan 48 bin 559 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomruksuyu Mahallesi'nde bir pikabın drift yaptığını belirledi.
Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen pikabın sürücüsü C.T'ye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan 48 bin 559 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel