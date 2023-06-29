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Samandağ'da Depremzedelerle Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Samandağ'da Depremzedelerle Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan afetzedelerle bayramlaşma programı düzenlendi. Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerle sohbet eden Kaymakam Aksu, 'Hep birlikte bu zorlukları aşarak daha güzel bayramlar yaşayacağız.' dedi. Aksu, konuşmasının ardından buradaki depremzedelerle bayramlaştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan konteyner kentte yaşayan afetzedelerle bayramlaşma programı düzenlendi.

Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet eden Kaymakam Aksu, "Hep birlikte bu zorlukları aşarak daha güzel bayramlar yaşayacağız." dedi.

Aksu, konuşmasının ardından buradaki depremzedelerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Kahramanmaraş Mehmet Aksu Samandağ Hatay Güncel Haberler

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