Samandağ'da deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu ve Koordinatör Kaymakam Alper Kırgıl, Samandağ ilçesindeki enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanları gezerek, çalışmaları yerinde değerlendirdi. Kaymakam Aksu, 'Depremin izlerini silmek için bütün imkanlarımız seferber olmuş durumda. Bizler de güzel ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız' dedi.