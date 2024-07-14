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Samandağ'da Denizde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan 24 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Bahadır Çalışır, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan 24 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çevlik sahilinden sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Bahadır Çalışır, bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Samandağ İtfaiye Hatay Yaşam Güncel Haberler

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