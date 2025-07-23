Samandağ'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Genç Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde akıntıya kapılan 3 genç, çevredeki cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde gençlerin durumunun iyi olduğu belirlendi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 genç kurtarıldı.
Çevlik Plajı'ndan denize giren ismi öğrenilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, sudaki gençleri çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel