Samandağ'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Genç Kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde akıntıya kapılan 3 genç, çevredeki cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde gençlerin durumunun iyi olduğu belirlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 genç kurtarıldı.

Çevlik Plajı'ndan denize giren ismi öğrenilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, sudaki gençleri çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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