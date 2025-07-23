Samandağ'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Genç Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 genç kurtarıldı.

Çevlik Plajı'ndan denize giren ismi öğrenilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, sudaki gençleri çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.