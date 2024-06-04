Samandağ'da Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanları Temizlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yuvalama yapacağı alanlar atıklardan arındırıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaplumbağaların yuvalama dönemi öncesi 14 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, sahildeki odun parçaları ile plastik ve cam atıkları topladı. Çalışmanın ardından atıklar, çöp konteynerlerine taşıdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yuvalama yapacağı alanlar atıklardan arındırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaplumbağaların yuvalama dönemi öncesi 14 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.
Ekipler, sahildeki odun parçaları ile plastik ve cam atıkları topladı.
Çalışmanın ardından atıklar, çöp konteynerlerine taşıdı.