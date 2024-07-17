Samandağ'da Çuvala Takılan Caretta Caretta Yavrusu Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çevlik sahilinde denizde çuvala takılan bir caretta caretta yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çevlik sahilinde bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala takıldığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.
Caretta caretta yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.