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Samandağ'da Çöplük Alanında Yangın Çıktı

Samandağ'da Çöplük Alanında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahale edildi. Yeşilada Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü, alanda soğutma işlemi yapıldı. Yangında atıl durumdaki bir araç zarar gördü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Yeşilada Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü, alanda soğutma işlemi yapıldı.

Yangında atıl durumdaki bir araç zarar gördü.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Samandağ İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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