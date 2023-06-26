Samandağ'da Çöplük Alanında Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahale edildi. Yeşilada Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü, alanda soğutma işlemi yapıldı. Yangında atıl durumdaki bir araç zarar gördü.