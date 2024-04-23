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Samandağ'da Çocuklar Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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Samandağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçede görevli jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin ortak etkinliğinde çocuklara üniforma giydirildi. Ellerine tablet ve uyarı levhalarını alan çocuklar, durdurulan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Sürücüleri kemer takmaları konusunda uyaran çocuklar, trafik kurallarına uyulmasını istedi. Sürücüler de çocukların bayramını kutladı.

Samandağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçede görevli jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin ortak etkinliğinde çocuklara üniforma giydirildi.

Ellerine tablet ve uyarı levhalarını alan çocuklar, durdurulan sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Sürücüleri kemer takmaları konusunda uyaran çocuklar, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Sürücüler de çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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