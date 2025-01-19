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Samandağ'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çocuk Dostu Köy Derneği ve bir özel okul tarafından organize edilen çocuk şenliğinde birçok eğlenceli etkinlik gerçekleştirildi. Şenlik, depremlerden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çocuk şenliği gerçekleştirildi.

Çocuk Dostu Köy Derneği ve bir özel okul tarafından organize edilen şenlik, Samandağ Kadın Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Şenlikteki oyun alanlarında eğlenen çocuklar için çizim, müzik, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

Derneğin kurucusu Çetin Bayram, depremlerden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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