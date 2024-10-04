Samandağ'da Çocuk Gelişim ve Etkinlik Alanı Açıldı
Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Güney Koreli Global Children Foundation derneğinin desteğiyle kurulan çocuk gelişim ve etkinlik alanı hizmete girdi. Prefabrik yapıda sinema salonu, kütüphane, etüt odası ve çocuk eğlence odası bulunuyor.
Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan çocuk gelişim ve etkinlik alanı açıldı.
Güney Koreli Global Children Foundation adlı derneğin desteğiyle, Atatürk Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi'nde çocuk gelişim ve etkinlik alanı kuruldu.
Prefabrikten oluşan alanda sinema salonu, kütüphane, etüt odası ve çocuk eğlence odası yer alıyor.