Hatay'da Bahçe Yangını Yangın Söndürme Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mağaracık Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından etkili bir şekilde söndürüldü. Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, yangının daha fazla yayılmasını önleyerek durumu kontrol altına aldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'nde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.