Hatay'da Bahçe Yangını Yangın Söndürme Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mağaracık Mahallesi'nde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.