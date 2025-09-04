Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde girdiği dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi, Samandağ Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samandağ Meydan Sahili'nde meydana geldi. Rüzgarlı hava şartlarına rağmen serinlemek için dalgalı denize giren bir vatandaş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahilde devriye görevi yapan Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, durumu fark ederek müdahale etti. Denizden çıkarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.