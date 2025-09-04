Haberler

Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

Güncelleme:
Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişiyi kurtardı. Olay sırasında vatandaşın sağlık durumu iyi durumda.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde girdiği dalgalı denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi, Samandağ Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samandağ Meydan Sahili'nde meydana geldi. Rüzgarlı hava şartlarına rağmen serinlemek için dalgalı denize giren bir vatandaş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahilde devriye görevi yapan Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, durumu fark ederek müdahale etti. Denizden çıkarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
