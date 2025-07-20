Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Çevlik sahilinde denize giren ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu, bir süre sonra suda batmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan yabancı uyruklu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.