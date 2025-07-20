Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir yabancı uyruklu, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Çevlik sahilinde denize giren ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu, bir süre sonra suda batmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan yabancı uyruklu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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