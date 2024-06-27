Samandağ'da Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, çevre yolu Kuşalanı mevkisinde, 31 F 5731 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.