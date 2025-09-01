Samandağ'da 592 Caretta Caretta Yavrusu Denize Ulaştırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri, yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybeden 592 caretta caretta yavrusunu toplayarak güvenli bir şekilde denize ulaştırdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan 592 caretta caretta yavrusu, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla denize ulaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahil şeridinde yaptıkları çalışmalarda, çevredeki yapay ışıklar nedeniyle yönlerini kaybeden yavru kaplumbağaları topladı.

Ekipler, 592 caretta caretta yavrusunu güvenli şekilde denizle buluşturdu.

