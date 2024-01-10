Samandağ'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Samandağ olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel