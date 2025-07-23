Samandağ'da 3 Genç Kız Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 15 yaşındaki 3 genç kız, rip akıntısına kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan gençler sağlık durumları iyi olduğu için ailelerine teslim edildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesi denize giren 3 genç kız, boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 18.53 sıralarında Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili'nde meydana geldi. 15 yaşlarında olduğu belirtilen 3 çocuk, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan çocuklar, kıyıya dönemedi. Durumu fark eden cankurtaran, suya girerek çocukları kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan çocuklar, durumlarının iyi olduğu belirlenince ailelerine teslim edildi.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel