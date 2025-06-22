Samandağ'da 1 Haftadır Su Kesintisi Sıkıntı Yarattı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir haftadır süren su kesintisi, vatandaşların günlük yaşamını ve ticari faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. HATSU, kuraklık nedeniyle sorun yaşandığını belirtirken, esnaf ve vatandaşlar tankerle su taleplerinin karşılanmadığını vurguluyor.

1) SAMANDAĞ'DA 1 HAFTADIR SULAR KESİK

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden su kesintisi, ilçe genelinde vatandaşları zor durumda bıraktı.

İlçede yaklaşık 1 haftadır devam eden su kesintisi, vatandaşların günlük yaşamının yanı sıra ticari faaliyetleri de zorlaştırdı. Bölge esnafı, temizlik, servis ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Vatandaşlar, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (HATSU) tankerle su talep ettiklerini ancak bu taleplerinin de karşılık bulmadığını kaydetti.

Çarşı esnafından Meliha Buğday, "Susuz kalmak gerçekten çok zor. Evde çocuk var, iş yerimizde de su yok lütfen artık bu durum dikkate alınsın. Yarın veya bu akşam su verileceği söyleniyor, arayıp bilgi vereceklermiş ama yine su yok. Büyükşehir Belediyesi artık su da vermiyor, tankerlere su temini yapılmıyor. Ne oldu da bu hale geldik?" dedi.

Çarşı esnafından Deniz Zubari ise "Bir haftadır büyük bir su sıkıntısı yaşanıyor. Çalışamıyoruz. Defalarca baivırdıö ama hala tanker gelmedi. Samandağ'ın üçte biri hala konteyner kentlerde yaşıyor. Gün içinde su ya yarım saatliğine geliyor ya da hiç gelmiyor. İnsanlar ne duş alabiliyor, ne çamaşır yıkayabiliyor, ne de bulaşık. Esnaf da perişan durumda. Pek çoğu artık hazır su satın alarak işlerini yürütmeye çalışıyor. Biz de bir kafe açtık ama bulaşıkları bile taşıma suyla yıkıyoruz. Gidip itfaiyenin olduğu yerden bidonla su alıyoruz" diye konuştu.

Konuya ilişkin bilgi veren HATSU kaynakları ise kuraklıktan ötürü bölgedeki sondaj çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşandığını, gelecek hafta sorunun giderileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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