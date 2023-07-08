Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen'den adliye personeline teşekkür

Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede görevine devam eden adliye personeline teşekkür belgesi verdi.

Gülderen, yaptığı yazılı açıklamada, adliye binasının depremlerde ağır hasar aldığını belirtti.

Bu süreçte hizmetleri aksatmadan sürdürdükleri ifade eden Gülderen, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Samandağ Adliyesi geçici olarak Meydan Jandarma Karakolu yerleşkesinde adli hizmete kesintisiz devam edilmiştir. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Deprem Soruşturma Bürosu kurulmuş ve deprem sebebiyle ölüm meydana gelmiş binalara yönelik soruşturma işlemlerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır. Yine bu süreçte hırsızlık, yağma suçlarına yönelik soruşturmalarına da hassasiyet gösterilmiş ve soruşturmalar devam etmektedir. Adli hizmetin kurumsal yapısına uygun, müstakil, fonksiyonel bir adliyeyi bu zor süreçte Samandağ ilçesinin hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem adliye kurulumu hem de adli hizmetin kesintisiz olarak devamına yönelik desteklerini esirgemeyen başta Adalet Bakanlığımıza ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuza yine süreci birlikte yönettiğimiz mülki idari amirlerimize, hakim ve cumhuriyet savcısı meslektaşlarıma, adliye personelimize, emniyet, jandarma teşkilatına ve bu süreçte sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Gülderen, bu süreçte özveriyle çalışan adliye personellerine teşekkür belgesi verdi.