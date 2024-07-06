Samandağ Belediyesi Erken Yaşta Evlilikle Mücadele Semineri
Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde erken yaşta evlilikle mücadele konusunda bilgiler aktarıldı. Seminere belediye meclis üyeleri ve şube müdürleri de katıldı.
Samandağ Belediyesince erken yaşta evlilikle mücadele konusunda seminer gerçekleştirildi.
Samandağ Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde sosyal çalışmacılar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.
Erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi için çeşitli bilgilerin aktarıldığı seminere belediye meclis üyeleri, şube müdürleri katıldı. ??????????????