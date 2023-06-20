Samandağ Belediyesi, depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor

Samandağ Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen yerlerden olan Samandağ'ın yeniden inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım-onarım ve tesviye çalışmalarına imkanlar dahilinde devam ediyor.

Samandağ Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen yerlerden olan Samandağ'ın yeniden inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım-onarım ve tesviye çalışmalarına imkanlar dahilinde devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"İLÇEMİZİ EL BİRLİĞİYLE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

"Vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce ilçemiz genelinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor, İlçemizi yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce, Mızraklı Mahallesi'nde tarla yollarında temizlik ve tesviye çalışmaları, Cumhuriyet Mahallesi SGK önünde kaldırım onarım çalışması, Cemal Gürsel Mahallesi'nde temizlik ve parke onarım çalışmaları, Adana Sokak'ta asfalt yama çalışması, Yeni Mahalle Kızılırmak Sokak, Çiftçiler Sokak, Özgür Sokak'ta parke onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlçemizi elbirliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız."