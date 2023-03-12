Samandağ-Arsuz sahil yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçeleri arasındaki sahil yolunda heyelan meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçeleri arasındaki sahil yolunda heyelan meydana geldi.

Dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, sahil yolunun bazı kesimlerine sürüklendi.

Yer yer yolun bir şeridin kapanmasına yol açan parçalar, trafikte aksamaya neden oldu.

Ekiplerin önlem aldığı yolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sürüklenen parçaların temizlenmesiyle yolda ulaşım normale dönecek.