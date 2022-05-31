Saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı - Haberler

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Saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı

AA - Onur Can Bulat - Güncel
Saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 51 HU 965 plakalı saman yüklü tır, Adana-Niğde Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında devrildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen tır ve saman balyalarının yola savrulması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

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