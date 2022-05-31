Saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı - Haberler

Saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
Adana'nın Pozantı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu Adana-Niğde Otoyolu trafiğe kapandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 51 HU 965 plakalı saman yüklü tır, Adana-Niğde Otoyolu Pozantı ilçesi yakınlarında devrildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen tır ve saman balyalarının yola savrulması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı.
AA / Onur Can Bulat - Güncel