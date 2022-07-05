Saman yüklü TIR'da 46 sikke ele geçirildi ESKİŞEHİR'de saman yüklü TIR'da tarihi eser niteliğinde 46 sikke ele geçirildi. ESKİŞEHİR'de saman yüklü TIR'da tarihi eser niteliğinde 46 sikke ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den yüklediği saman yükünü İzmir'e götüren TIR şoförünün tarihi eser taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir'e gitmek için Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nden geçen TIR, jandarma ekiplerince durduruldu. TIR'da yapılan aramada 43 gümüş, 3 altın renkli toplam 46 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, hakkında adli soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Jandarma Mardin İzmir Güncel Haberler

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