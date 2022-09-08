Son dakika gündem: SAMAN İLANIYLA DOLANDIRICILIĞA POLİS OPERASYONU 8 GÖZALTI

KÜTAHYA'da sosyal medya üzerinden verdikleri saman satışı ilanıyla 14 kişiyi dolandırdığını tespit edilen 8 şüpheli, polisin düzenlediği 'saman alevi' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sahte kantar fişleri ile çetenin elebaşısı olduğu belirlenen şüpheli A.Ç.?nin kuyumcuya emanet bıraktığı yaklaşık 250 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, artan saman satış ilanıyla dolandırılacağın üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede sosyal medyaya satış ilanı veren şüphelilerin, satmayı vaat ettikleri samanlar için kaparo alıp ortadan kaybolduğu, bu yöntemle farklı kentlerden 14 kişiyi dolandırdıkları anlaşıldı. Polis ekiplerince bir süre izlenen şüpheliler, E.Y. (43), A.Ç. (45), M.A. (37), Ş.İ. (52), E.S. (50), N.K. (56), F.E. (34) ve R.Ö. (38) savcılık talimatıyla 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 bin lira nakit para, çok sayıda cep telefonu ile sahte kantar fişleri ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden dolandırdıkları kişileri sahte kantar fişleri ile oyaladığı tespit edilen şüphelilerin, dolandırıcılık için kendilerine telefon hattı kullandıran bir kişiye ise yüzde 40 pay verdiği ortaya çıktı. Dolandırıcılık çetesinin elebaşısı olduğu belirlenen A.Ç.?nin aynı yöntemle elde edilen altın ve ziynet eşyalarını bir kuyumcuya bıraktığını tespit etti. Yapılan aramada A.Ç.?ye ait olduğu tespit edilen 250 bin lira değerinde 35 cumhuriyet altını, tektaş, tuğra, altın zincir, altın küpe ve 3 adet bileziğe bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç.?nin 20 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası, E.S.?nin ise 2 ayrı dosyadan arandığını belirledi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından 8 şüpheli ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında T.K. ve İ.D. isimli 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.