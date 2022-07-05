Saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcım 30 dönüm buğdayını yaktı - Haberler

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Saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcım 30 dönüm buğdayını yaktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcım 30 dönüm buğdayını yaktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, saman balyası yapan araçtan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Medetli köyü Karacalar mevkiinde, hasadı yapılmış boş buğday tarlasında çalışan saman balya makinesinden henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı çıkan kıvılcım yakındaki samanlara sıçradı. Kısa sürede yanan samanlardan çıkan alevler, yangının başladığı yerin hemen yan tarafında bulunan henüz hasat yapılmamış Medetli köyünden 4 çiftçiye ait buğday tarlasına da sıçradı. Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin ve köy halkının müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, Medetli köyünden Öner Ergün, Fatih Aytekin, Ferudun Atalay ve Mehmet Yıldırım'a ait 30 dönüm buğday tarlası kül olurken yaklaşık 60 dönüm de anız yandı.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Zuhal Ceyhan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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