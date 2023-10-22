Şam yönetiminin Hama'ya düzenlediği saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti
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Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Hama ilinin kuzeybatısındaki Karkur köyüne düzenlediği saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Hama ilinin kuzeybatısındaki Karkur köyüne düzenlediği saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi.
Hama'nın Curin köyünde konuşlu Beşşar Esed rejiminin topçu birlikleri, Karkur köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.
Bölgedeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 4 çocuk öldü.
Kaynak: AA / Güncel